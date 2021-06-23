تأهل البرتغال.. فرنسا وألمانيا تصطدم بإنجلترا في ثمن النهائي

لُعبت سهرة اليوم الأربعاء مُباراتي الجولة الثالثة من المجموعة F لمنافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020، والتي عرفت تأهل المنتخب الفرنسي اضافة الى المُنتخبين الألماني والبرتغالي للدور ثمن النهائي.

لقاء المنتخب الفرنسي أمام المنتخب البرتغالي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة بملعب بوشكاش أرينا، وسجل كريم بن زيمة ثنائية الديوك في الدقيقتين ال45+2 وال47 بينما وقع كريستيانو رونالدو ثنائية البرتغال في الدقيقتين ال31 وال60 على التوالي.

وفي المواجهة الثانية تعادل المنتخب الألماني بذات النتيجة ضد المجر بملعب أليانز أرينا بميونيخ، كاي هافيرتز وليون غوريتسكا وقعا ثنائية الألمان في الدقيقتين ال66 وال84، بينما سجل ادم شالاي واندراس شافير للمجر في الدقيقتين ال11 وال68.

هذا وسيواجه المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي المنتخب السويسري بينما سيُلاقي المنتخب البرتغالي مُنتخب بلجيكا في حين تصطدم ألمانيا بالمنتخب الإنجليزي.