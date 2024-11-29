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الرياضة

تأهل الحراش، القبة، النصرية والبليدة إلى الدور الـ32 من منافسة الكأس

بقلم عزيز طالبي
تأهل الحراش، القبة، النصرية والبليدة إلى الدور الـ32 من منافسة الكأس
كأس الجمهورية
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كشفت نتائج مباريات كأس الجمهورية التي جرت اليوم الجمعة عن هوية سبعة متأهلين إلى الدور الـ32 من المنافسة.

ويتعلق الأمر بـ 7 فرق ضمن تأهلها بعد فوزها في المباريات التي لُعبت بعد ظهر اليوم، في انتظار اسكتمال بقية الفرق المتأهلة.

و عرفت مباريات اليوم تأهل عدد من الفرق العريقة على غرار اتحاد الحراش ورائد القبة وشبيبة بجاية.
و جاءت نتائج أبرز مباريات الدور التصفوي الأخيرة كالتالي:
اتحـاد البليدة 1 / أمل الأربعاء 0
رائد القبة 2 / اتحاد خميس الخشنة 1
اتـحاد الحراش 2 / شباب أمل القبة 1
نصر حسين داي 2 / اتحاد الأخضرية 1
نجم بن عكنون 1 / شبيبة تيقصراين 0
شبيبة بجاية 2 / شبيبة الأربعطاش 1
مولودية بجاية 1 / رائد شباب صدوق 0

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