تأهل الحراش، القبة، النصرية والبليدة إلى الدور الـ32 من منافسة الكأس
بقلم عزيز طالبي
كشفت نتائج مباريات كأس الجمهورية التي جرت اليوم الجمعة عن هوية سبعة متأهلين إلى الدور الـ32 من المنافسة.
ويتعلق الأمر بـ 7 فرق ضمن تأهلها بعد فوزها في المباريات التي لُعبت بعد ظهر اليوم، في انتظار اسكتمال بقية الفرق المتأهلة.
و عرفت مباريات اليوم تأهل عدد من الفرق العريقة على غرار اتحاد الحراش ورائد القبة وشبيبة بجاية.
و جاءت نتائج أبرز مباريات الدور التصفوي الأخيرة كالتالي:
اتحـاد البليدة 1 / أمل الأربعاء 0
رائد القبة 2 / اتحاد خميس الخشنة 1
اتـحاد الحراش 2 / شباب أمل القبة 1
نصر حسين داي 2 / اتحاد الأخضرية 1
نجم بن عكنون 1 / شبيبة تيقصراين 0
شبيبة بجاية 2 / شبيبة الأربعطاش 1
مولودية بجاية 1 / رائد شباب صدوق 0
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