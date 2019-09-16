تأهل الملاكم الجزائري شمس الدين كرامو إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم بروسيا

الرياضة
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تأهل الملاكم الجزائري شمس الدين كرامو إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم بروسيا
بقلم سميرة.ل

تأهل الملاكم الجزائري شمس الدين كرامو إلى الدور ثمن النهائي، من بطولة العالم للملاكمة المقامة حاليا بروسيا.

وواجه الملاكم الجزائري في وزن  اقل 68 كلغ نظيره الأذربيجاني سوتوماريو لورينزو، اليوم الإثنين وفاز عليه ليضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية.

وكان الملاكمون الجزائريون المشاركون في المنافسة قد أقصيوا، أمس الأحد من الدور 16 على غرار عبد الحفيظ بن شبلة ومحمد حومري.

كما أقصي أيضا كل من محمد فليسي، يونس نموشي ورضا بن بعزيز، ليكون شمس الدين كرامو أول متأهل إلى هذا الدور.

ويبقى الملاكم شعيب بولودينات في وزن 91 كلغ، الذي سينازل مساء اليوم الإثنين الايطالي كاربوتي ميركو.


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