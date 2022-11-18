تأهل تاريخي للخضر..مرور الذكرى الثالثة عشر لملحمة أم درمان

يصادف تاريخ اليوم 18 نوفمبر، الذكرى الثالثة عشر، للمواجهة الفاصلة للمنتخب الوطني ضد نظيره المصري، المؤهلة لمونديال 2010.

والتي جرت بملعب أم درمان في السودان، سجل مدافع المنتخب الوطني السابق عنتر يحي هدف تأهل الخضر لكأس العالم لأول مرة منذ 26 سنة.

في المواجهة التي عرفت ضغطا وكبيرا بعد الخسارة في مباراة العودة بالقاهرة ضد مصر في 14 نوفمبر 2010.

ليلجأ بعدها المنتخبان، بأربعة أيام لمواجهة فاصلة بأرض محايدة لتحديد المتأهل لكأس العالم 2010.

كما عرف الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، ولاعبيه كيفية تسيير للقاء والعودة لأرض الوطن بتأهل تاريخي للمونديال.

ومن دون شك تبقى المباراة ذكرى تبقى راسخة في أذهان الشعب الجزائري، ومن أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم الجزائرية.