تأهل تركيا والبرتغال وجورجيا إلى الدور الـ 16 من اليورو

تأهل كل من منتخب تركيا والبرتغال وجورجيا، اليوم الأربعاء، إلى الدور الـ 16 من منافسة كأس أمم أوروبا.

وتأهل منتخب تركيا أمم منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف، في لقاء دراماتيكي، في حين فاز منتخب جورجيا بهدفين نظيفين أمام منتخب البرتغال، ليتأهل رسميا إلى الدور القادم.

وتأهل النجم كريستيانو رونالدو ورفقائه بإعتباره متصدرا للمجموعة السادسية برصيد 6 نقاط، في حين فاز منتخب تركيا ببطاقة التأهل من المجوموعة ذاتها باعتباره وصيفا برصيد 6 نقاط.

بينما تأهل منتخب جورجيا لأول مرة في تاريخه في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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