تأهل ثلاثة مشاريع جزائرية لمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تأهل ثلاثة مشاريع جزائرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمرحلة ما قبل النهائية من مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المتأهلة لهذه المسابقة التي ينظمها سنويا الاتحاد الدولي للاتصالات. “تبرز الابتكار الجزائري وتعكس قدرات شبابنا ومؤسساتنا في المجال الرقمي”.

وبالمناسبة، دعت الوزارة إلى “دعم هذه المشاريع وتمكينها من الفوز في فئاتها،من خلال التصويت وتشجيع الآخرين على المشاركة في التصويت بكثافة. قبل بلوغ آخر أجل المحدد بـ 30 أفريل على الساعة العاشرة مساء. وذلك عبر المنصة الرسمية للمسابقة: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2025”.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأن المشروع الأول الذي أعد من طرف المجتمع المدني، يخص فئة. “بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” ويحمل اسم (A new cryptographic algorithm)”.

أما المشروع الثاني المندرج ضمن فئة “تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال- البيئة الإلكترونية”. فقد أعد من طرف مركز البحث العلمي والتقني للمناطق القاحلة. ويحمل اسم “Contribution to the fight against the drawdown of groundwater in the

algerian arid Regions by geophysics, GIS and ICT”.

ويندرج المشروع الثالث ضمن فئة “الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات”، تحت مسمى “”Autism Intelligent teaching assistant. من إعداد مجمع اتصالات الجزائر، وفقا للمصدر ذاته.