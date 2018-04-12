تأهل “ريال مدريد” يصنع الحدث في الصحف العالمية !!

تأهل “ريال مدريد” للدور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا وسط “جدال” كبير بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

وكان النادي الملكي قد انهزم ضد اليوفي سهرة أمس بنتيجة 3-1 فوق أرضية ميدانه لكنه تأهل بعد فوزه ذهابا في تورينو بثلاثية نظيفة.

ضربة الجزاء التي سجلها “الدون” صنعت الحدث وكانت محور حديث الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي مدريد أكدوا أن ركلة الجزاء شرعية ولا غبار عليها، في حين في إيطاليا أكدوا أن اليوفي قدم مباراة وضربة الجزاء كانت مؤلمة.

فعنونت صحيفة “ماركا”: “ركلة جزاء واضحة وصحيحة”.

أما صحيفة “آس” فعنونت: “الصورة تتكلم وحدها، الريال يتأهل بصعوبة للمربع الذهبي”.

وعنونت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” : “الغضب والإعتزاز، اليوفي قدم مباراة كبيرة”.

أما في الصحف الكتالونية فقد أكدت أن ما حدث في البيرنابيو أمر غريب فعنونت صحيفة “سبورت”: “إنها سرقة القرن” !.