تأهل مستحق لمولودية الجزائر في رابطة الأبطال

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا مهما أمام نادي واتانغا الليبيري، بنتيجة هدفين مقابل صفر من إمضاء كل من المهاجم بايازيد وبن حوة.

وجرت المباراة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة دون حضور الجمهور، في إياب الدور التمهيدي الأول من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، حقق المدرب أمير بوميل ولاعبوه، المهم و الأهم بالتأهل إلى الدور الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، على أمل الذهاب بعيدا في المنافسة.

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