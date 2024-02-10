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الرياضة

تأهل 5 ملاكمين جزائريين إلى نصف نهائي دورة “سترنجا” ببلغاريا

بقلم محمد لمين صحراوي
تأهل 5 ملاكمين جزائريين إلى نصف نهائي دورة “سترنجا” ببلغاريا
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حجز 5 ملاكمين جزائريين بطاقات التأهل إلى نصف نهائي الدورة الدولية الـ 75 لـ “سترانجا” الجارية حاليا بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وتأهل كل من خنوسي كمال (48 كلغ)، حومري محمد (80 كلغ). بن العربي عبد ناصر (67 كلغ)، غزالي أحمد (75 كلغ) ومحمد مخلوف (71 كلغ) تأهلوا إلى المربع الذهبي.

من جهة أخرى أقصي الملاكم خليل ليتيم (54 كلغ) في الدور ربع النهائي بعد انهزامه أمام البلغاري رداف يسان (0-5).

ويحضر المنتخب الجزائري لخوض الدورة الدولية التي ستجري من 1 الى 12 مارس بإيطاليا، المؤهلة للألعاب الاولمبية 2024، تحت إشراف المدربين احمد دين، عبد الهاني كنزي، نور الدين طويلبيني ومحمد علالو.

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