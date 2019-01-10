قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأهيل الملعب الجديد لعين مليلة، “خليفي توهامي زوبير”، بعد موافقة لجنة تأهيل الملاعب.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قرارها بتأهيل الملعب الجديد بعين مليلة، لتطابقه مع المعايير المعمول بها.

وسيحتضن هذا الملعب المباراة المقبلة لأمل عين مليلة، أمام أولمبي المدية، لحساب الجولة الـ18 من المحترف الأول، والمقررة يوم 19 جانفي الجاري.

وكشف موقع الرابطة، أن أرضية هذا الملعب مغطات بالعشب الطبيعي، وستعمل السلطات الولائية لعين مليلة، على تزويده بالأضواء الكاشفة، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأختير لهذا الملعب، إسم الشهيد “خليفي توهامي زوبير”، البطل السابق في الدراجات الهوائية.