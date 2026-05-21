تأهيل رياض الفتح..الوزير والي العاصمة يشدد على استكمال الأشغال قبل الصيف

ترأس، الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة عدد من الملفات.

وحول وضعية المؤسسة العمومية الولائية لتسيير رياض الفتح، فقد تم تقديم عرض حول الأشغال الجارية ضمن برنامج إعادة التهيئة والتأهيل لهذا الفضاء الحيوي. عقب تحويل تسييره إلى مصالح ولاية الجزائر العاصمة.

كما تشمل الأشغال تهيئة وصيانة مختلف المرافق، فضلا عن إنجاز مصعدين بانوراميين.

و شدد الوزير الوالي على ضرورة استكمال الأشغال قبل حلول موسم الاصطياف. خاصة وأن الفضاء سيشهد برنامجا تنشيطيا يتضمن فعاليات فنية. ورياضية وترفيهية موجهة لكافة الفئات.

