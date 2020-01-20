تأهيل ملعب بوسعادة رسميا لإستقبال مباريات الأمل بعد إعادة ترميمه

أهلت لجنة معاينة الملاعب رسميا ملعب الشهيد مختار عبد اللطيف ببوسعادة، والذي شهد خلال الأشهر الأخيرة عملية ترميم واسعة شملت غرف تغيير الملابس و أرضية الميدان.

لجنة معاينة الملاعب كانت قد زارت الملعب ظهيرة اليوم الإثنين، لمتابعة وضعيته ليتم تأهيله رسميا بعد استيفائه لكل الشروط.

مما سيسمح لأمل بوسعادة استقبال المباريات الرسمية به ابتداء من مقابلة أولمبي أرزيو نهاية الأسبوع لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب للرابطة المحترفة الثانية.

هذا و من المنتظر ان يعود أنصار الفريق بقوة إلى المدرجات في المقابلة الأولى على أرضية ميدانه هذا الموسم ، بعدما كان الأمل يستقبل منافسيه في ملعب المسيلة .