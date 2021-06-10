تأهيل منظمة “GS1 Algeria” لمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للاستهلاك

منحت وزارة التجارة إلى الجمعية الجزائرية لترميز المواد “GS1 Algeria”شهادة تأهيل. كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن العملية جاءت طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق لـ16 فيفري 2021. المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي “كودبار” على المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري. حيث عقدت اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات برقم الرمز العمودي اجتماع بمقر وزارة التجارة. وذلك يوم الإثنين 31 ماي 2021.
وأضاف البيان، أن الإجتماع المنعقد خصص لدراسة ملفات تأهيل المترشحين الراغبين في التكفل بعملية الترميز على المستوى الوطني. وقد خلصت نتائج الاجتماع إلى تأهيل الجمعية الجزائرية لترميز المواد GS1 Algeria كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. وتم تسليم مقرر التأهيل من طرف وزير التجارة كمال رزيق إلى حليم رشام المدير العام لمنظمة GS1 Algeria.
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