تأهيل منظمة “GS1 Algeria” لمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للاستهلاك

منحت وزارة التجارة إلى الجمعية الجزائرية لترميز المواد “GS1 Algeria”شهادة تأهيل. كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن العملية جاءت طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق لـ16 فيفري 2021. المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي “كودبار” على المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري. حيث عقدت اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات برقم الرمز العمودي اجتماع بمقر وزارة التجارة. وذلك يوم الإثنين 31 ماي 2021.

وأضاف البيان، أن الإجتماع المنعقد خصص لدراسة ملفات تأهيل المترشحين الراغبين في التكفل بعملية الترميز على المستوى الوطني. وقد خلصت نتائج الاجتماع إلى تأهيل الجمعية الجزائرية لترميز المواد GS1 Algeria كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. وتم تسليم مقرر التأهيل من طرف وزير التجارة كمال رزيق إلى حليم رشام المدير العام لمنظمة GS1 Algeria.