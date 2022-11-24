تأييد الأحكام في قضية شلغوم

أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الاحكام في قضية مجمع ” أمنهيد”. وجاءت الاحكام كالاتي ادانة الاخوة شلغوم. كل من (ش.ج) ، (ش.ع) ، (ش.ع) ، و (ش.م.ا) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. منها عامين حبسا نافذا وعامين موقوفة النفاذ مع تاييد الحكم للولاة السابقين كل من والي العاصمة السابق ” عبد القادر زوخ” والوالي السابق لولاية غليزان “درفوف حجري”. و الذي سبق و أن أدانهم المجلس بعام حبسا موقوفة النفاذ ،مع اصدار حكما يقضي بحجز بعض ممتلكات المتهمين و رفع المنع من الخروج خارج التراب الوطني .

وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين في قضية مجمع ” أمنهيد” بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. هذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

و تم تأييد الحكم المطعون فيه من قبل المجلس و السالف ذكره إضافة الى حكما يقضي بالبراءة لكل من الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال. رفقة حطاب محمد بصفته واليا لولاية بلعباس، ووزير الموارد المائية الاسبق حسين نسيب. الذين رفقة ايضا باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق إستفاذو من حكم البراءة ايضا.