تأييد الحكم بحبس منة شلبي

أيدت محكمة النقض يوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة النجمة المصرية منة شلبي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما بحبس منة شلبي لمدة سنة. وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في قضية حيازة المخدرات.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت أمرا بإطلاق سراح الممثلة منة شلبي في نوفمبر 2022. بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، بعدما اتهمت بحيازة المخدرات.

وجرى القبض على شلبي بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تم العثور بحوزتها على ما يقرب من 12 كيسا مختلفا. يحتوي على مواد مخدرة أثناء التفتيش في مطار القاهرة الدولي.

وتم إطلاق سراح منة شلبي بضمان مالي مما أثار التساؤلات. إلا أن السبب يعود لأنه لم يتم أخذ عينة دم منها للكشف عن تعاطيها للمخدرات خلال تواجدها في النيابة.

بينما أثير جدل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلاق سراحها دون عقاب رادع كما هو الحال في حالات مماثلة.

وتعاملت النيابة مع منة شلبي كأي متهم آخر، ولم يكن هناك تمييز خاص بحقها. وأفرجت عنها بعد تغريمها بمبلغ قدره خمسين ألف جنيه، بحسب تصريحات قانونيين مطلعين على القضية.

وطالبت نقابة المهن التمثيلية باحترام خصوصية منة شلبي، ونشرت بيانا رسميا تعبر فيه عن تقديرها للتحقيقات والقضاء المصري. وحثت على احترام قوانين الإنسانية التي تتجاوز أي قانون.