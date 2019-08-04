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تأييد الحكم بسجن علي حداد 6 أشهر نافذة

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تأييد الحكم بسجن علي حداد 6 أشهر نافذة
بقلم نسرين محفوف/نجيبة سماي

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الحكم الصادر عن محكمة الجنح لبئر مراد رايس، القاضي بإدانة رجل الأعمال، علي حداد، بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 50 الف دج، مع مصادرة المحجوزات.

وتم إدانة رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، منذ أشهر، عن تهمة استلام بغير حق لأحد الوثائق، والمتعلقة بجواز سفر.

أما حسان بوعلام مدير مصلحة الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية وعميد اول للشرطة، فقد أصدرت المحكمة في حقه حكم بغرامة قدرها 20 ألف دينار، بدل الحكم الصادر بمحكمة بئرمراد رايس، والقاضي بعقوبة شهرين حبس موقوف النفاذ.


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