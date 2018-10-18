تأييد الحكم لرئيس مصلحة المحاسبة لوكالة التسييرالعقاري بتيسمسيلت

فصل المجلس القضائي بتيسمسيلت،في قضية تبديد مليون و847 ألف و664 دج من الحساب المالي،لوكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري،بتيسمسيلت،بتأييد حكم المحكمة الابتدائية القاضي بالحبس النافذ 5 سنوات ضد رئيس مصلحة المحاسبة.

وقضى المجلس بعقوبة سنة موقوفة النّفاذ في حق اثنين من مدراء الوكالة السابقين، وإطار آخر و 06 أشهر حبسا غير نافذٍ لمستثمر .

وتعود حيثيات القضية لتاريخ 16/02/2012 ،حينما أصدرت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية تيسمسيلت، مقررا بموجبه استفاد المستثمر المدان من حق امتيازٍ على عقار صناعي مقابل المبلغ المذكور.

وأوضح العقد أن مالك حق الامتياز سجل المبلغ بوثيقة التصريح بالدفع كليا غير أن التحريات اثبتت مخالفة اجراءات حيازته في حساب الوكالة.