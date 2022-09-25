تأييد الحكم للرئيس المدير العام لمجمع النهار “أنيس رحماني” بـ 10 سنوات ومصادرة المحجوزات والممتلكات المنقولة والعقارية

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا في حق الرئيس المدير العام لمجمع النهار الموقوف بسجن المنيعة “محمد مقدم” المعروف إعلاميا بـ”أنيس رحماني”.

كما خفضت ذات الهيئة القضائية الغرامة المالية بالنسبة لمؤسسة الأثير للصحافة محل المتابعة، إلى 12 مليون دج، مع تبرئتها من تهم الحصول على امتيازات غير مبررة، وتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الأموال، ومخالفة قانون الصرف والنقد.

كما قضى المجلس بتأييد مصادرة المحجوزات والممتلكات المنقولة والعقارية التي وردت في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القطب بسيدي امحمد.

وتمت متابعة ” محمد مقدم ” بجنحة إستعمال عن سوء النية اموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد إمتياز غير قابل للتحويل بالإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.

وهي التهم التي تمسك ” محمد مقدم” بانكارها مانسب اليه من تهم نكرانا قاطعا، منذ مراحل التحقيق إلى غاية جلسة محاكمته التي تمت عن بعد ” عبر سكايب” لتواجده خارج اقليم العاصمة، مصرّا على برائته

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت رئيس المدير العام لمجمع ” النهار”، بتاريخ 14 فيفري 2019، للتحقيق معه في تهم نسبت له في قضية الحال تعود وقائعها الى سنتي 2014، و2018، اصدر بموجبها قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أمرا بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.