تأييد الحكم للوزير السابق “نسيم ضيافات” بـ 5 سنوات حبسا

أيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الحكم في حق المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة. مع إبقاء العقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وتأييد بقية الأحكام في حق المتهمين الذين شملتهم الخبرة المنجزة. في ملف الحال “ب. م.شريف” “ب.م.ش”.

وجاء قرار رئيس المجلس، بعد إجراء تحقيق تكميلي ورجوع نتائج الخبرة بعد تعيين خبير لأجل تحديد المسؤول عن تبديد الأموال المبددة.

وخلال الجلسة إلتمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم “نسيم ضيافات” وبقية المتهمين. لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. بالغضافة كذلك إلى جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة.

أحكام تراوحت بين الحبس والبراءة للمتهمين

المتهم” ضيافات” تقاسم التهم رفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين. لثبوت تورطهم خلال مجريات التحقيق في وقائع طالت شركة “ألريم” وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات.

وأدين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع الحكم بالبراءة لزوجته “س.ك”. و”ص.ع” مدير “اناد” وكالة سطيف سابقا. مع تبرئة المدير العام السابق لاناد أيضا المدعو “ب.م.ش”، ونفس الحكم إستفادت منه مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت”. و إدانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ”.

بينما أدين خليفة مدير “أناد” المتهم المدعو بـ “م.ش.ب” بـ18 شهر حبسا نافذا. و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. كما تم الحكم على شقيق” ضيافات نسيم” المدعو “عبد المالك ضيافات” بعامين حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة “اريم”. مع ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والإقتصادي بسيدي امحمد أحكاما أخرى متفاوتة لبقية المتهمين تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار “س .ع” مع إصدار أمر بالقبض عليه.

وفي ذات القضية تم تبرئة أكثر من 20 متهم مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم بـ4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. و تغريم شركة “ليليا و “ليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة . مع إلزام المحكمة المتهم “ضيافات نسيم” بان يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج .

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