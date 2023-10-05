تأييد الحكم لمستثمر تركي بعد نصبه على تجار وسلبهم أكثر من 7 ملايير سنتيم

أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشراڨة بشراقة. التي قضت بإدانة مستثمر تركي “ف.أ” بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وذلك على خلفية قيامه بالنصب على تجار جزائريين و سلبهم مبلغ مالي بقيمة 7 ملايير و 860 مليون سنتيم.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة المتهم اوهم ضحاياه. وهم تجار جزائريين كل من “ع.ق” رفقة “ب.ك”,و “ه.ب” بالقيام بمعاملات تجارية. من اجل استيراد كمامات معقمة من تركيا الى الجزائر ، الا انه قام بتسليمهم وثائق مزورة. مع سلبهم مبلغ مالي يفوق 7 ملايير سنتيم ،

وجاء هذا الحكم بعد أن إستأنفت هيئة دفاع المتهم مستثمر تركي “ف.أ” الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة السالف ذكره ،مع إلزامه بأن يدفع تعويض للضحايا بقيمة 8 ملايير سنتيم .