تأييد حكم سجن رئيس الزمالك مُرتضى منصور لهذا السبب!

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، عن إدانة محكمة النقض أعلى هرم قضائي بمصر، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكشف موقع “المصري اليوم“، عن ترحيل قوات الأمن المصرية لمرتضى منصور، نحو السجن، بمنطقة وادى النطرون.

وذلك لتنفيذ حكم سجنه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

يجدر للإشارة، كان رئيس الزمالك مرتضى منصور، دائما ما يختلق المشاكل في العديد من المرات، بسبب تصريحاته.

والتي كان آخرها الإساءة لرئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، بعد تحويل اللاعب قندوسي لصفوف الأهلي.