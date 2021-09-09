تؤمن بالمسؤولية وترحّب بالعطاء والمودّة

لم أزل على طيبتي وسذاجتي وكأنني لم أكبر قطّ، فأنا من النوع الذي يتّبع سجيته في أمور الحياة، فتجدني لا أطيل التفكير ولا التدبرّ لأنني مؤمنة كل الإيمان أنه لا خير إلا فيما إختاره الله. والدليل أنني أطرق اليوم باب الأثير وأنا كلي ثقة من أنني سأجد ما أربو إليه من زوج صالح يفي بالوعود ويحفظ العهود ويحملني على أكفّ السعادة وذاك هو هدفي المنشود.

أنا عزباء في الـ 43 من عمري، سليلة أسرة ومحافظة، والداي طيبان وسمعة أهلي مشرفة، أي نعم أنا ماكثة في البيت، إلا أنني أدير شؤونه بكثير من الحنكة والتدبر. أريد أن يكون لي نصيب مع رجل صادق ومحترم، من العاصمة وضواحيها، سنه من43إلى 50سنة، أفضله أعزبا، كما أقبله أرملا فقط بأولاد. نيتي صادقة والله يشهد على ما أقول.

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