تائه ولا تدري كيف النجاة.. أصلح ما بنك وبين الله..

في أوقات كثيرة ما نشعر أننا تهنا عن الطريق المنشود، نبحث حولنا متحسرين تائهين، لا ندري أين نحن ولا إلى أينا نسير، نطرح على أنفسنا العديد من الأسئلة دون جدوى من الإجابة، هنا يجب يجب علينا أن نضع نقطة ونعود إلى السطر، وأول ما يجب أن نعود إ‘ليه ماضينا وما فيه من تصرفات من ذنوب من معاصي،

وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه، أو ليس ابن سيرين يقول: “عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد أربعين سنة” وابن الخلال يقول: “نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد أربعين سنة” فوا حسرة على معاصي لا ندري أن أعظم عقوبة لها تيه وعدم الإحساس بها.

جددوا التوبة وأصلحوا ما بينكم وبين الله في السر حتى يصلح لك أحوالك في العلانية ان شاء الله، ولا تغتر بستره لتلك المعاصي، وعليك بالقلق والخنوع والتضرع إليه، لعلك تنبط من الماء ما يغسل دنبك.

إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله، كفاه الله ما بينه وبين الخلق، قال الله: “أَلَيْسَ اللهَ بِكَافٍ عبده”. واصدقوا النية بالقول والعمل، فالله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة .