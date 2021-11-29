تابعوا حفل الكرة الذهبية مباشرة على قناة النهار في هذا التوقيت

تكشف مجلة فرانس فوتبول أمسية اليوم الإثنين النقاب عن هوية اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها لأفضل لاعب في كل عام.

وستضمن قناة النهار للجماهير الجزائرية والعربية تغطية حفل الكرة الذهبية من مسرح “دو شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس، بداية من الساعة الـ20:50.

وتنافس على جائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا من مختلف الدوريات العالمية، يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزون بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

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