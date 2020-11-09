تابع لشركة “ميديا” الخاصة.. حريق مهول يأتي على مخازن أجهزة كهرومنزلية في برج بوعريريج

نشب، مساء أمس الإثنين، حريق مهول في مخازن الأجهزة الكهرومنزلية التابع لشركة “ميديا” المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، والتي تصاعدت منها أعمدة الدخان شوهدت على بعد عشرات الكيلومترات.

الحريق أتى على ما يقارب نصف المخازن الضخمة المتواجدة في منطقة “لاشبور” ببلدية برج بوعريريج على مستوى الطريق الوطني رقم 5 نحو الجزائر العاصمة، ولحسن الحظ، لم تسجل أي خسائر بشرية، بالرغم من محاصرة بعض العمال الذين تم إنقاذهم فيما بعد، وبالرغم كذلك من الانفجارات العنيفة لقارورات الغاز الضخمة المخزّنة في المكان، والتي تستعمل في صناعة المكيّفات الهوائية والثلاجات وآلات التبريد المختلفة.

الحماية المدنية التي استنفرت قواعدها وأعلنت حالة طوارئ قصوى، تدخلت بسرعة مستعملة كل الإمكانات المادية والبشرية، حيث أكد العقيد محمد قنطار، مدير الحماية المدنية، في تصريح خصّ به “النهار”، بأن خطة إنقاذ باقي المخازن نجحت بعد عزل المخازن المشتعلة عن المخازن الأخرى عقب تحطيم الجسور والأسقف التي تربطها.

كما باشر عمال الشركة في الجهة الأخرى نقل التجهيزات المخزّنة لمنع وصول النيران إليها، فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة باستعمال كل الإمكانات.

وتشير المعلومات الأولية، إلى احتمال وقوع شرارة كهربائية أدّت إلى اندلاع الحريق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.