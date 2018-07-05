تابع ماذا يحدث لك إذا امتنعت عن شرب الماء أثناء السيّاقة

يجهل كثيرون أن تأثير الجفاف بسبب عدم شرب الماء يصعّب عليهم قيّادة السيّارة، الأمر الذي يزيد من فرص التورّط بمخالفات وحوادث مرور خطيرة.

فقد توصلت دراسة أجرتها جامعة بريطانية، أن الجفاف يؤثر على رد الفعل والتركيز أثناء القيادة.

بنفس القدر الذي يحدثه تعاطي المشروبات الكحولية بإفراط.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة لوبورو البريطانية، أن للجفاف تأثيرا كبيرا على الحالة العقلية والجسدية لسائقي السيارات.

ومن بين هذه الآثار التعب والدوخة والصداع وتشنجات العضلات، التي لها أيضا تأثير سلبي على مهارة القيادة

ووجدت دراسة استقصائية أن حوالي 3 من كل 5 بريطانيين ليست لديهم أي فكرة عن المخاطر،.

التي قد يتسبب بها عدم شرب المياه بشكل كاف خلال القيادة.

لكن كن حذرا من الإسراف في استهلاك المياه أثناء القيادة، إذ إن شرب الماء أو الأكل أثناء القيادة يمكن أن يشتت انتباهك.

وبالتالي يسبب لك مشاكل مع الشرطة لعدم قدرتك على التحكم في سيارتك.