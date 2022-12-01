تاتا مارتينو يستقيل من تدريب المكسيك بعد الخروج من المونديال

كشفت صحيفة “ماركا” عن مغادرة المدرب تاتا مارتينو منتخب المكسيك بعد الإقصاء المر من الدور الأول من المونديال.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن مارتينو قرّر المغادرة بعد اللقاء الأخير من المونديال، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب لقاء السعودية.

وقال مارتينو تاتا حسب المصدر :”أنا المسؤول الرئيسي عن الحسرة التي نتشاركها اليوم، نتحمل المسؤولية عن الفشل خلال كأس العالم”.

وأضاف :”انتهى عقدي عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، ليس هناك المزيد لفعله”.

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