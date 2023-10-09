تاجرة ألبسة “العرايس” تنصب عليها صديقتها 1 مليار و600 مليون سنتيم بالعاصمة

تعرضت امرأة في العقد الثالث من العمر تمتهن التجارة الالكترونية ” البيع أو نلاين” في ملابس الاعراس، إلى عملية نصب من طرف صديقتها المقربة وشريكهما المدعو “م.ح” مسبوق قضائيا، في صفقة تخص مشروع بيع اللحوم الحمراء بالعاصمة، تكبدت خسارتها الضحية قدرت بـ1 مليار و600 مليون سنتيم. وأمام عجز الأخيرة في استرداد أموالها لجأت إلى العدالة لمتابعة صديقتها المتهمة جزائيا.

وكشفت جلسة المحاكمة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين أن الوقائع تعود إلى شهر فيفري 2022. أين تقدمت الضحية المساة “ع.خ” بشكوى أمام قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني مفادها تعرضها إلى عملية نصب واحتيال من طرف المسماة “ع.ر”، هذه الأخيرة. وبحكم علاقة الصداقة التي تربطهما؛ منحتها مبلغ مالي بقيمة 1 مليار و600 مليون سنتيم كوديعة عندها.

وأفادت الضحية أنها بعد مطالبتها باسترداد أموالها أخذت صديقتها تتماطل في ارجاعها، وحتى تزرع الثقة في نفسها حررت لها عقد وديعة بقيمة المبلغ محل الجريمة. وأضافت الضحية “ع.خ” في شكواها بأن المتهمة. بعدها عرضت عليها صفقة تجارية مربحة يتمثل في الدخول معها في مشروع شراكة مع أحد ألاشخاص الذي تعرفه قبلا. بصفته تاجر معروف في تسويق اللحوم الحمراء في العاصمة المدعو ” م.ح”، ريثما تجمع لها المبلغ المالي.

واكتشفت الضحية بعد مضي عدة أشهر أن الشخص ليس بتاجر. بعدما قام الأخير بتحرير 4 شيكات لها بقيمة اجمالية تقدر بـ880 مليون اتضح بأنه بدون رصيد عند تقربها من البنك.

للتأكد الضحية بأن المعني مسبوق قضائيا في نفس الجرم وخيانة الأمانة أيضا. وهذا بعد متابعته قضائيا وتم ادانته بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وفي الجلسة أنكرت المتهمة نصبها على الضحية صديقتها مؤكدة بأنها حررت لها عقد وديعة صورية بمناسبة الدخول قي مشروع مربح مع المدعو ” م.ح” كما أن المبلغ المالي الذي ادعت المتهمة بأنها سلمتها اياه غير صحيح تماما.

وأمام تمسك الضحية بأقوالها طالب دفاعها قبول التأسيس كطرف مدني مع التماس استرداد المبلغ محل النصب المقدر ب1 مليار و 600 مليون سنتيم مع تعويض مالي قدره 500 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة.

من جهته وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة ” ع.خ”.