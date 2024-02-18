تاجرة مهددة بالحبس بعد نصبها على إمرأة و سلبها مبلغ 300 مليون سنتيم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة صبيحة اليوم الاحد لتاجرة ” ح.ف” متهمة. بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ،اثر شكوى رفعتها ضدها صاحبة شركة لصناعة الالبسة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى وجود شراكة بين الضحية و المتهمة. حول مشروع صناعة الالبسة و الاغطية بضواحي منطقة شراقة غير ان المتهمة. اوهمت الضحية بان تمنح لها مستحقاتها المالية الناتجة عن ذلك المشروع والتي وصلت قيمتها الى 300 مليون سنتيم.

وبعد ان طلبت الضحية من المتهمة عدة مرات من اجل منحها المبلغ. خاصة و انها كانت مقبلة على عملية جراحية في القلب ،الا انها هذه الاخيرة قامت بمنح لها شيك بدون رصيد .

المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة المحكمة انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت انها تعرضت لسرقة مصنعها بما فيه الماكنات و السلع. وجدت نفسها في ضائقة مالية ،السبب الذي دفعها الى عدم منح الضحية مستحقاتها المالية. مؤكدة انها لم تقوم بإمضاء ذلك الشيك ،ملتمسة من هيئة المحكمة بإفادتها بظروف التخفيف. و على ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 3 مارس .