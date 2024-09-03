تاجرة وآخرون يختطفون رعية صينية ويسطون على أجهزة حساسة

تورطت تاجرة بالعاصمة من جنسية صينية، وصديقها الصيني مقيمين بالتراب الوطني، ومتهمين آخرين من العاصمة. في قضية جزائية جعلتهم مهددين بـ5 سنوات حبسا نافذا التمستها وكيل الجمهورية. لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، كعقوبة لهم، لمتابعتهم بجنحتي تكوين جمعية أشرار والاختطاف. وخيانة أجهزة حساسة.

وجاء مثول المتهمين الأربعة الموقوفين، بعد توقيفهم في أعقاب شكوى قيدها الضحية رعية صيني أمام مصالح الأمن بباب الزوار. لتعرضه إلى الاختطاف على يد المتهمة التي تربطه بها علاقة صداقة منذ سنوات. كما تعدّ زبونة عنده عن طريق استئجار مسكنه لها للإقامة فيه.

وفي مضمون الشكوى أفاد الضحية أن المتهمة كانت برفقة أصدقائها الذين حجزوه. واستولوا على أجهزة حساسة يملكها تتمثل في كاميرات ” درون”.

وفي إطار التحقيق تم تحديد هوية المتهمين والسماع إليهم، أين صرحت المتهمة الصينية في أقوالها. بأن القضية تتعلق بوقائع سرقة تعرضت لها، خلال تواجدها ببلدها الصين. حيث قام الشاكي بالولوج الى مسكنها الذي استأجره لها، وقام بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم. مضيفة أنه ولدى التأكد من أنه هو الفاعل بعد عودتها إلى أرض الوطن. والاستعانة بكاميرات المراقبة، لجأت اليه وطلبت منه إرجاع المسروقات. غير أنه أنكر ذلك، وبالمقابل سلمها وثائقه الخاصة المتمثلة في بطاقة اقامة. وجواز سفر الخاص به ومفاتيح سيارته من نوع ” بولو” كضمان لمرافقتها إلى مقر الأمن الحضري لتقييد شكواها.

وفي الجلسة تمسك كل متهم بانكار واقعة الاختطاف للضحية، واكدوا بأنهم قاموا باصطحاب الضحية. بطلب من صديقتهم المتهمة، إلى منزل حيث يقيم ال ” إبراهيم ” وطلبوا منه إرجاع المسروقات.

من جهته الضحية تنازل في الدعوى المدنية عن طلب تعويضات مالية جراء ما تعرض له، واكتفى بمعاقبة المتهمين محل المتابعة.