تاجر: “أنا لا أخدع المواطن بزبدة فاسدة.. رجعولي رزقي”

نشرت منظمة حماية المستهلك الوطنية، مقطع فيديو، لتاجر تعرض للسرقة من ملبنة بئر خادم.

وطالب التاجر حسب الفيديو، بحقه في استرجاع الأموال التي أخذتها الملبنة، مقابل 3 طن من الزبدة غير مطابقة للمعايير حسب تصريحاته.

واتهم التاجر الذي أخذ بالصراخ في الشارع، ملبنة بئر خادم، بترويج منتوجات فاسدة -على حد قوله-.

وأضاف المعني، أن المنتوج لا يتوفر على تاريخ الإنتاج، وتبين فيما بعد أنها منتهية الصلاحية.

ووصفت منظمة حماية المستهلك، عبر منشور لها، قضية التاجر مع الملبنة بالخطيرة.