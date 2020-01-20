تاجر: “أنا لا أخدع المواطن بزبدة فاسدة.. رجعولي رزقي”

نشرت منظمة حماية المستهلك الوطنية، مقطع فيديو، لتاجر تعرض للسرقة من ملبنة بئر خادم.
وطالب التاجر حسب الفيديو، بحقه في استرجاع الأموال التي أخذتها الملبنة، مقابل 3 طن من الزبدة غير مطابقة للمعايير حسب تصريحاته.
واتهم التاجر الذي أخذ بالصراخ في الشارع، ملبنة بئر خادم، بترويج منتوجات فاسدة -على حد قوله-.
وأضاف المعني، أن المنتوج لا يتوفر على تاريخ الإنتاج، وتبين فيما بعد أنها منتهية الصلاحية.
ووصفت منظمة حماية المستهلك، عبر منشور لها، قضية التاجر مع الملبنة بالخطيرة.
تاجر يطالب بحقه في استرجاع أموال 3 طن من الزبدة الغير مطابقة حسب تصريحاته …. يتهم ملبنة بئر خادم بترويج منتوجات فاسدة ! قضية خطيرة و لا يمكننا كمنظمة عدم نشر هذا الفيديو… و البينة على من إدعى .- حق الرد و التوضيح مضمون
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Dimanche 19 janvier 2020
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