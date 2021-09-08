تاجر بليدي يبحث عن السعادة

جمال من البليدة، تاجر في الـ 47 من عمره، عوّل من خلال منبر مركز الاثير وصفحة أدم وحواء أن يجد السعادة ومن يكمل معها المشوار بعد طلاقه من زوجته التي أخذت الأبناء وكسبت حظانتهم، جمال رجل يمارس التجارة وهو ميسور لديه سكن خاص.

يريد جمال أن يكون مرتاحا مستقرا إلى جانب إنسانة يريدها ماكثة في البيت، لا تهمه ولايتها، شرطه أن تكون عزباء،أو أرملة بأولاد يربح أجر رعايتهم والعناية بهم.

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الرقم السري : 135520