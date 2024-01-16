تاجر في مجال الأدوية مهدد بالحبس بعد اصداره شيك بدون رصيد

التمس وكيل الجمهورية اليوم الثلاثاء لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ. مع التماس امر الايداع رهن الحبس المؤقت لتاجر “ب.ك”. بعد متابعته بجنحة اصدار شيك بدون رصيد بعد شكوى رفعها ضده صاحب وكالة لكراء السيارات. بعد سلبه مبلغ مالي تراوح قيمته اكثر من مليار سنتيم .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى 27 جويلية بعد شكوى رفعها الضحية ضد المتهم. في قضية الحال موقوف رهن الحبس للمؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة في عدة قضايا. بعد معاملة تجارية قام بكراء عليه سيارات من النوع الفاخرمن بينها تيڨوان وڨولف لمدة عامين ،مقابل منحه شيك بدون رصيد. قيمته تراوح قيمته مليار و 800 مليون سنتيم.

وبعد مثول المتهم “ب.ك” وجهت له جنحة اصدار شيك بدون رصيد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.

و اكد انه لم يقم بإمضاء ومنح الشيك بل كانت هناك تعاملات تجارية مع الضحية. فيما صرحت هيئة دفاع الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة ان المتهم كان ياجر على موكله سيارات فاخرة. منهم قولف وتيڨوان لمدة سنتين.

كما أقرضه مبلغ مالي الى ان وصلت المبالغ الى قيمة مليار و 800 مليون سنتيم. ملتمسا من المتهم بإسترداد تلك المبالغ ،مع تعويض. وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها. مع غرامة مالية بقيمة الشيك ،حدد القاضي تاريخ للنطق بالحكم في القضية الى جلسة 23 جانفي.