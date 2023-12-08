تاجر من باتنة يحتال على عشرات الاشخاص ثم يختفي بعد أن سلبهم عشرات الملايير

أنهت مؤخرا مصالح الأمن تحقيقاتها حول تاجر تجهيزات كهرومنزلية يدعى ” ع ش ” من بلدية أولاد سي سليمان بولاية باتنة.

قال الضحايا المنحدرين من ولايات باتنة وبسكرة وسطيف في دعواهم القضائية، أنه أوهمهم بوجود قطع أرضية بمساحات مختلفة في الجزائر العاصمة.

ثم شرع في جمع الأموال منهم على أساس حجز هذه القطع الأرضية كل حسب المساحة التي اختارها، وتمكن بذلك من جمع عشرات الملايير قبل أن يختفي عن الأنظار منذ أسابيع.

وحسب ما يتم تداوله وسط الضحايا والشارع الباتني أن المتهم المتواجد في حالة فرار.