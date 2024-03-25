تاجر مهدد بالحبس ضبط بحوزته تذاكر مزورة لبيعها للمناصرين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح دار البيضاءاليوم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 50 ألف دج. في حق المتهم المدعو ” و.فارس” تاجر بالعاصمة لمتابعته بجنحة التزوير طالت تذاكر الدخول الى الملعب.

وتبين من خلال مادار في جلسة المحاكمة أن إيقاف المتهم من رجال الشرطة. جاء في إطار دورية تفتيشية بالملعب بباب الزوار. خلال مباراة كرة القدم ، أين تم اخضاع المتهم محل المتابعة للتفتيش الجسدي. أسفر عن ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة التذاكر كانت مهيأة للبيع .

ولدى التحقيق مع المتهم صرح بأنه بحكم نشاطه في التجارة قام باقتناء عدة تذاكر تأهبا للمباراة المبرمجة. فقام بجلبها معه للملعب لاعادة بيعها للمناصرين الراغبين في حضور المباراة.

كما اعترف المتهم بأنه قام بشراء التذاكر محل الحجز من عند أحد الاشخاص مقابل مبلغ 50 الف دج مضيفا بأنه تفطن في وقت متأخر بأنها مزورة.