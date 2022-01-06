الرقم السري :

136288

تاجر ميسور يريد زوجة حسنة الخلق والأدب ويعدها بأجمل غد

نستهل ركننا هذا برجل كبير الثقة بالنفس، طيب خلوق علمته الحياة أن العلاقات مواقف، ومن أن الجدير باحترامنا هو في الأصل من يحترم نفسه، رجل في ال43من عمره، كما هو يمارس التجارة وأوضاعه المادية ميسورة والحمد لله. صحيح أن الطلاق عصف بحياته، إلا أن هذا لم يكسر من رغبته في حياة هنيئة يحياها إلى جانب زوجة مطيعة تخاف الله فيه.

تواصل معنا والأمل نبراس لمطلبه بأن نكون نحن السبب في ظفره بفتاة الأحلام، فتاة يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز36ينة، يريدها عزباء، كمال يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت حتى تكون مسؤولة عن راحته وكل ما يتعلق بشؤونه. حسنة الأخلاق والأدب بها يكتفي.

الرقم السري :

136289

زوجة مقتنعة بالسترة وبناء أسرة لرجل كفء غرضه الإستقرار

على غرار إعلاننا الأول، خاطبنا عاصمي أخر إلتمس كبير الفرج في صفحتنا ومنبرنا، صاحب الـ49عاما، كتب عليه الطلاق وله أولاد في رعاية الزوجة. موظف مستقر ولديه سكن خاص وهو يحيا على قيد أمل اللقاء بإنسانة تغمره حنوا ودنوا.

صاحب إعلاننا هذا عول أن يكون النصيب على يد مركز الأثير والقارئات الوفيات لصفحة أدم وحواء، إنسانة تتبنى نفس المبدأ الذي يربو إليه: مقتنعة بالسترة وبناء أسرة، شرطه أن تكون من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتعدى45سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ذات أخلاق وهمة عالية، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136290

هل من زوجة أرملة أعيلها وأكون الأب لأبنائها؟

بكثير من النخوة والمروءة. خاطبنا صاحب قلب طيب أبى إلا أن يشاركنا حلمه في العثور على إنسانة يكون له معها الأجر والثواب. هو عاصمي أعزب في الـ48من عمره، يحيا بمعية والديه وأهله، موظف مستقر.

يريد أن يبني بالحلال حياته مع إنسانة طيبة خلوقة. شرطه أن تكون أرملة بأولادها يعيلها ويرعى أبناءها ويكون لهم الصدر الحنون. شرطه أن تكون من ستصبح على ذمته من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز43سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، فقط ما يهمه أن تسعد إلى جانبه وتهنأ برفقته.

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