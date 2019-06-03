تاجر يتمنى الإقتران بـ” إمرأة طيبة و خلوق”

رجل من ولاية ڤالمة، في العقد الرابع من عمره، لم يسبق له الزواج، يمارس التجارة ولديه مسكنا خاصا.

مقبول الشكل وأنيق محب للحياة وصاحب قلب ناصع لا يعرف الحقد، يتمنى التوفيق وشق الطريق، مع امرأة طيبة تعينه على العفة والستر.

يقبلها من أية ولاية في التراب الوطني، على أن يتراوح عمرها ما بين 30 و40 سنة.

لا يمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يعدها بأن تكون أول اهتماماته وسيدة بيته وحياته.

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الرقم السري : 131570

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