تاجر يتمنى زوجة جميلة المظهر والجوهر

عبد العالي من ولاية قسنطينة، تاجر العتاد الفلاحي، يبلغ من العمر 38 سنة، لم يسبق له الارتباط، لديه مسكن خاص، طويل القامة وخمري وأنيق.

يتمنى إتمام نصف الدين بما يرضي الله مع شابة تفهمه وتقدره، من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

على أن يكون سنها يتراوح ما بين 22 و38 سنة، لم يسبق لها الزواج، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يتمنى زوجة جميلة المظهر والجوهر.

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الرقم السري : 131604

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