تاجر يجد نفسه متابع مرتين في قضية تهريب 39 هاتف نقال من دبي

وجد تاجر نفسه متهما ومتابعا لمرتين أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، في قضية واحدة تتعلق بجنحة مخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

ومثل المتهم اليوم الاثنين أمام هيئة المحكمة، ليخبر القاضي ان قضيته سبق وأن فصلت فيها المحكمة، متعجبا لاستدعائه مرة اخرى للمثول.وتبين من خلال مجريات المحاكمة، ان المتهم تم توقيفه من قبل شرطة مطار هواري بومدين شهر مارس من العام الجاري.وهو بصدد إدخال 39 هاتف نقال إلى الجزائر تم جلبها من دولة الامارات العربية المتحدة.

وعليه مثل المتهم بعد التحقيق معه، أمام محكمة الحال للمحاكمة، وسلطت في حقه المحكمة غرامة مالية تقارب 17 مليون سنتيم.وإلتمس الدفاع وهو بصدد تقديم ملف موضوع من هيئة المحكمة، انقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل.وعدم استئناف النيابة، حيث تضمن الحكم انقضاء الدعوى العمومية بتاريخ 10 مارس 2021.

خاصة وأن موكله حرر محضر مصالحة مع مصالح مطار هواري بومدين، وتم تخليص بموجبه قيمة الغرامة المسلطة في حقه.وعليه التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون، لأن الملف عاد مجددا لاحتمال تحرير محضرين، أحدهما للشرطة القضائية والاخر من مصالح الجمارك.وأمام. وأمام ماورد من وقائع قرر رئيس الجلسة النطق بالحكم في تاريخ لاحق.

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