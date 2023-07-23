تاجر يخون شريكه ويسلبه 14 “أيفون بروماكس”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ لتاجر. في العقد الرابع من العمر “ب.ع” عن تهمة خيانة الأمانة. اثر شكوى رفعها ضده شريكه “و.ع”.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم قاما بخيانة الضحية من خلال تعاملات تجارية بينهما. ممثلة في بيع الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية إلكترونية إلا أن المتهم قام بخيانة شريكه و سلبه 14 هاتف نقال من نوع “ايفون بروماكس 14 “،الى جانب ثلاث اجهزة لوحية الكترونية من نوع “أيباد” وبيعهم بمبالغ مالية معتبرة. مما دفع بالضحية الى اللجوء الى العدالة و رفع شكوى خيانة الامانة ضده .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة وجهت لهما تهمة خيانة الامانة حيث انكر التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا ، وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .