تاجر يرغب في التجديد مع زوجة ثانية متفهمة وحنون

رجل مسؤول من ولاية عنابة، يبلغ من العمر 52 سنة، متزوج وأب لإبنة وحيدة تبلغ من العمر 18 سنة، مقبول الشكل وجميل الروح.

يمارس التجارة ويملك مسكنا خاصا، يسعى من أجل التعدد مع زوجة مقتنعة بالمبدأ.

يفضل أن تكون متفهمة وحنون من إحدى مدن شرق الوطن لا يتجاوز سنها الـ41 عاما.

يقبلها مهما كانت حالتها الاجتماعية، ولا يمانع إن كانت عاملة مستقرة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان وراحة البال.

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الرقم السري : 131534

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