تاجر يقتل آخر بسبب خلاف حول مكان التوقف في تبسة

المتهم عاد إلى تنفيذ جريمته بعد ملاسنات كلامية مع الضحية

اهتزت مدينة تبسة، مساء أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة بواسطة سلاح أبيض راح ضحيتها الشاب «ش.ش» في العقد الثاني من عمره، يعمل تاجر خضر بمنطقة المسرح الروماني بمحاذاة سوق الخضر والفواكه المغطى.

وذلك على يد تاجر ثانٍ في العقد الثالث من العمر، وحسب شهود عيان عن الواقعة، فإن الضحية الذي نقل كمية من مادة البطاطا على متن سيارة نفعية.

وأثناء محاولة تفريغها بعد ركنه إلى جانب الرصيف، طلب من المتهم الابتعاد قليلا، الأمر الذي لم يعجبه ودخلا في ملاسنات تحولت إلى مشادات، ليتدخل الباعة الذين قاموا بفض الاشتباك، ليعود المتهم قبل منتصف النهار، في لحظة انفعال وقام بتوجيه طعنة قاتلة بسلاح أبيض أصاب الضحية في القفص الصدري، ليسقط في بركة من الدماء.

فقام عدد من التجار وشقيق الضحية بنقله على متن سيارة خاصة إلى الاستعجالات الطبية والجراحية عالية صالح بتبسة، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للاستعجالات، قبل أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للشرطة، حيث يجري التحقيق معه.