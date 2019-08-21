تاجر يقف وراء نشر فيديو عن المياه المعدنية لترويج مصافي الماء

ردت جمعية منتجي المشروبات الغازية والمياه المعدنية على صاحب فيديو قام بعرض تجربة حول ما سماه تلوث المياه المعدنية.

وأصدرت جمعية منتجي المشروبات الغازية والمياه المعدنية بيانا تحصلت عليه “النهار أونلاين”.

وقالت الجمعية في البيان إن صاحب الفيديو تاجر، كان يحاول القيام بإشهار لمصافي خاصة بإنتاج المياه المقطرة.

وأشار البيان إلى أن التجهيزات الخاصة التي ظهرت في الفيديو مخصصة لتصفية المياه واستخراج مياه مقطرة تختلف عن المياه المعدنية.

ومعروف أن دور هذه المصفاة هو تحييد جميع العناصر المعدنية الموجودة في الماء على غرار الكالسيوم والمغنيسيوم والملح.

وعادة ما يكون الهدف من استخدام المصفاة هو الحصول على مياه خفيفة جدا.

وقال البيان أن الماء الخفيف جدا قريب من الماء المقطر وهو غير صالح للاستهلاك بسبب درجة الحموضة المنخفضة جدا فيه.

وهناك سبب آخر، يجعل المياه المصفاة غير صالحة للاستهلاك وهي أنها خالية من الأملاح المعدنية الضرورية للإنسان.

وقالت الجمعية أن معايير مراقبة الملح الذائب يكون وفق معايير ماء التناضح العكسي على المياه المعدنية، مؤكدة بأن لون الماء بعد التحليل ليس له أي علاقة بتلوث افتراضي