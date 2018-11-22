تاجنانت تتنفس والوفاق يواصل الغرق

فاز أمسية اليوم الخميس فريق دفاع تاجنانت على الضيف نادي بارادو بهدف دون رد بملعب “لهوى إسماعيل” بتاجنانت.

في الجولة ال15 والأخيرة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل الهدف الوحيد للمحليين اللاعب “ترباح” في الدقيقة ال70 مانحا فريقه جرعة أكسجين مع نهاية مرحلة الذهاب.

ولحساب نفس الجولة فاز فريق مولودية بجاية بنفس النتيجة على الضيف وفاق سطيف بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية.

وسجل الهدف الوحيد للموب “عيبوط” في الدقيقة ال60 باصما على الهزيمة الثالثة على التوالي للوفاق في البطولة.