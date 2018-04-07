 تاجنانت تتنفس وداربي النصرية والحراش ينتهي بالتعادل

فاز دفاع تاجنانت على الضيف إتحاد بلعباس أمسية اليوم بهدف وحيد في الجولة ال25 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى بملعب لهوى إسماعيل اللاعب سنوسي فرلول في الدقيقة ال21.

وإنتهى داربي العاصمة بين نصر حسين داي والضيف إتحاد الحراش بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بملعب 20 أوت 1956 بالعاصمة.

تقدم للنصرية عدادي من ركلة جزاء في الدقيقة ال27 فيما عدل للصفراء الحاج بوقاش في الدقيقة ال44.

وإنتهى لقاء إتحاد البليدة ضد إتحاد بسكرة بملعب الإخوة براكني بالتعادل السلبي.