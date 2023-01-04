تاجيل قضية السعيد بوتفليقة إلى 11 جانفي لاستدعاء الشهود

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الى تاريخ 11 جانفي ملف قضية السعيد بوتفليقة. شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من بينهم علي حداد. محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف و احمد معزوز ومحمد بعيري. الى جانب متهمين اخرين.

بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي. وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع و إستدعاء الشهود. و للتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.