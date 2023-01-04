تاجيل قضية السعيد بوتفليقة إلى 11 جانفي لاستدعاء الشهود
بقلم نجيبة سماي
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الى تاريخ 11 جانفي ملف قضية السعيد بوتفليقة. شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من بينهم علي حداد. محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف و احمد معزوز ومحمد بعيري. الى جانب متهمين اخرين.
بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي. وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.
وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع و إستدعاء الشهود. و للتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.
رابط دائم : https://nhar.tv/3DTok