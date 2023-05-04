تاجيل محاكمة 6 مكتتبين سكنات عدل الى 11 ماي مع الافراج عنهم

اجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد الى تاريخ 11 ماي محاكمة 6 مكتتبين سكنات عدل مع الافراج عنهم و يتعلق الامر بكل من”م.س”،”ب.ع”,”ب.أ”,”ب.م.أ”,”ه.ب” ،”ه.إ” هذا بعدمت وجهت لهم تهم التحريض على التجمهر و التجمهر غير مسلح بعد قيامهم بوقفة إحتجاجية امام مقر وزار السكن .

و قيامهم بالذهاب اىى البرلمان و محاولة ذهابهم الى مقر رئاسة الجمهورية ،وهذا للمطالبة بتغيير سكنات الممنوحة لهم رافضين السكنات الممنوحة لهم من موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بحوش الريح بمفتاح ولاية البليدة،هذا وقد طالبت هيئة دفاع المتهمين من بينهم المحامي مراغني وديع بتأجيل جلسة المحاكمة ،مع الافراج عن موكليه وبعدها اجلت القاضي القضية الى التاريخ السالف ذكره مع الافراج عن المتهمين .

و للتذكير المتهمين تم تقديمهم صبيحة اليوم من طرف عناصر الشرطة بأمن مقاطعة الشرطة القضائية الوسطى .

كما أطلق هؤلاء المكتتبين الذين رفضوا السكنات الممنوحة لهم بحوش الريح حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتغييرها و سبق و ان نظموا وقفة إحتجاجية امام مقر وزار السكن للتعبير يوم 12 أفريل للتعبير عن رفضهم عن سكنات “حوش الريح” .