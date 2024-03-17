تاج القرآن الكريم.. إنطلاق الطبعة الـ13 بمشاركة 24 متسابقا

إنطلقت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، فعاليات الطبعة ال13 لمسابقة “تاج القرآن الكريم”، وذلك بمشاركة 24 متنافسا.

وجرى حفل افتتاح الطبعة الـ13 من هذه المنافسة الدينية,المنظمة من قبل قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري, بحضور كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي. و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية, محمد حسوني. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, كمال سيدي السعيد, و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله. إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات علمية وفكرية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاعلان عن الفائزين بهذه الطبعة في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل خلال حفل سينظم بالمناسبة.