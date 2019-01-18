تاج يثمن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة

ثمن رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، إلى الموعد الرئاسي في 18 أفريل 2019.

وأكد في بيان له، اليوم الجمعة، أن تاج سبق وأن أكد، بأن الإنتخابات الرئاسية سوف تكون في موعدها .

وجدد دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي.

كما أكد على أن دعمه ووفائه للرئيس دائم وثابت ومستمر .

وفي الأخير، دعا المواطنين، إلى المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة، لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر.

وأكد أنه سيلعب دورا مهما، وأساسيا، ومحوريا، في هذا الموعد الرئاسي، للحفاظ على مكاسب الاستقرار والتنمية.