“تاج” يثمن قرار الرئيس بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والجهوية والتمييز

ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر، اليوم الإثنين، تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والجهوية والتمييز.

وكتب رئيس الحزب بالنيابة، عبد الحليم عبد الحفيظ، على صفحته الشخصية ” كان رأينا أن يصدر قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والتمييز، ويضع حدا للخطابات المحرضة على العنف والكراهية أو تلك التي تعبث بالثوابت وتزرع الفتن في وسط الشعب الجزائري”.

وأضاف ” أمر رئيس الجمهورية، للوزير الأول، بإعداد مشروع في هذا الشأن، يعتبر خطوة جادة وهامة في تعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام العابثين بالثوابت والوحدة”.